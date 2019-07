Primul trofeu pentru Nicusor Stanciu in tricoul Slaviei Praga

Ziare.

Campioana en-titre a castigat Supercupa Cehiei si Slovaciei, o competitie amicala intre campioanele celor doua tari, intr-un meci cu Spartak Trnava, scor 3-0.Soucek cu o dubla si Husbauer au adus victoria Slaviei. Alex Baluta a jucat din minutul 77 pentru jucatorii in alb si rosu, Stanciu nu a fost inclus in lot, in timp ce la Spartak, fostul stelist Bogdan Mitrea a fost integralist.Nicusor Stanciu (26 de ani) a semnat miercuri, 4 iulie 2019, un contract valabil pana in vara lui 2023 cu Slavia Praga, iar la noua sa echipa va purta tricoul cu numarul 7.El a venit in Cehia, campionat unde a mai evoluat si in trecut, dar pentru marea rivala din oras a Slaviei, Sparta Praga, dupa o experienta nefericita in tarile arabe, la Al Ahli, club din Arabia Saudita.6 milioane de dolari a platit Slavia pentru mijlocasul roman care a mai evoluat si pentru Steaua Bucuresti si Anderlecht , fiind in prezent cel mai scump roman transferat din Liga 1 , 9,8 milioane de euro platind belgienii clubului ros-albastru.La Sparta, Stanciu a reusit sa marcheze zece goluri si sa paseze decisiv in tot atatea randuri.Slavia Praga a castigat titlul cu cinci puncte avans fata de locul 2 si la 17 distanta de rivala Sparta Praga. Cehii vor evolua in preliminariile Ligii Campionilor, unde vor intra direct in play-off-ul de pe ruta campioanelor.