Probleme de ultima ora pentru Nicusor Stanciu la Slavia Praga. Cehii nu vor mai primi finantare si jucatorii cu salarii mari sunt in pericol

Fostul stelist joaca si in grupele Champions League la Slavia, acolo unde dupa primele doua etape, cehii au un punct, remizand in deplasare la debut la Inter Milano , pe San Siro.Problemele vor aparea pentru Slavia dupa ce s-a rupt un pact politic intre Praga si Beijing, iar formatia din Cehia nu va mai primi finantare din partea gigantului asiatic."China reactioneaza prin masuri de represalii. Unele companii aeriene care urmau sa zboare spre Praga, au fost duse catre Croatia. Cel mai important, finantarea clubului Slavia Praga va fi oprita. Dupa cum stiti, Slavia a fost cea mai de succes investitie facuta de China in Cehia", a fost declaratia facuta de presedintele Cehiei, Milos Zeman, conform portalului expats.cz.Cehia nu va mai primi bani dn partea Chinei, dupa ce acordul dintre cele doua tari s-a rupt, in momentul in care cehii au anuntat ca nu sunt de acord cu pactul "One-China", prin care colosul din Asia nu recunoaste independenta celor din Taipei. Slavia, astfel, nu va mai primi finantare din China, asa ca va renunta la jucatorii cu salarii foarte mari, printre care este si Stanciu.El are un salariu anual de 1,2 milioane de euro, dupa ce a semnat cu formatia pragheza in iulie 2019, un contract valabil pana in 2023. Mijlocasul de 26 de ani e cotat la 3,5 milioane de euro.Pentru transferul sau de la Al Ahli, Slavia a platit 4 milioane de euro.Pana acum, in acest sezon, Nicusor a bifat 14 meciuri la Slavia, in care a marcat de doua ori.Stanciu va evolua in aceasta perioada in dubla Romaniei cu Feroe si Norvegia in preliminariile EURO 2020, sambata si marti, ambele partide fiind LIVE pe Ziare.com.D.A.