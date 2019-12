Reactia lui Stanciu dupa ultimul meci din Liga Campionilor

Ziare.

com

Chiar daca formatia din Cehia nu a reusit sa adune prea multe puncte in "grupa mortii", cu Borussia, Barcelona si Inter, mijlocasul roman sustine ca a fost un sezon bun."Si noi am avut multe sanse, Borussia si-a creat multe ocazii, a fost un meci deschis. Cred ca am jucat foarte bine. Am aratat lumii ca putem face fata la acest nivel. Din nefericire pentru noi, am ratat multe ocazii si asta ne-a costat.Cred ca am realizat o performanta buna, a fost primul an in Liga Campionilor pentru multi dintre jucatorii nostri. Am aratat tuturor ca suntem o echipa puternica, am facut un egal la Barcelona, Inter ne-a egalat in minutul 93 la Milano si cred ca daca castigat primul meci, am fi avut mai multe sanse", a spus Stanciu, citat de Telekomsport Slavia Praga a incheiat pe locul 4, ultimul, in clasamentul Grupei F, cu numai doua puncte.Barcelona si Borussia merg mai departe in Liga, in timp ce Inter isi continua drumul continental in Europa League.