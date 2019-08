Stanciu a marcat un gol superb pentru Slavia Praga

Ziare.

com

Internationalul roman a deschis scorul in deplasarea de la Ceske Budejovice cu un sut de la distanta.Era minutul 48 cand mijlocasul a preluat o minge trimisa direct din aut si a sutat naprasnic de la peste 20 de metri. Portarul advers a fost prins pe picior gresit si Slavia a deschis scorul.Pana la urma campioana Cehiei s-a impus cu scorul de 3-0.Slavia este neinvinsa in primele sase etape ale acestui sezon, avand cinci victorii si o remiza.Saptamana viitoare, cehii ii vor infrunta pe cei de la CFR Cluj in play-off-ul Champions League, miza fiind calificarea in grupele celei mai importante competitii intercluburi din lume.M.D.