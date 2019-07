Stanciu a semnat cu Slavia Praga: Toate detaliile contractului cu noua campioana a Cehiei

Ziare.

Campioana Cehiei a anuntat oficial mutarea joi seara, oferind si cateva detalii despre intelegerea cu jucatorul roman.Mijlocasul in varsta de 17 ani a semnat un contract pe patru sezoane si va ajunge chiar joi in cantonamentul echipei din Austria.Potrivit jurnalistilor cehi, Slavia va plati 6 milioane de euro pentru a-l transfera de la Al Ahli, iar salariul sau va fi de 400 de mii de euro pe sezon.Stanciu revine in campionatul Cehiei la jumatate de an dupa ce a plecat de la Sparta Praga in Arabia Saudita.La Slavia, Stanciu va fi coleg cu un alt roman, este vorba despre fostul echipier al Craiovei, Alexandru Baluta.M.D.