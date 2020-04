Stanciu dezvaluie cum l-a dezamagit Messi pe unul dintre coechipierii sai de la Slavia Praga

Ziare.

Mijlocasul roman a dezvaluit ca starul Barcelonei i-a promis unui coleg de-al sau de la Slavia Praga ca vor face schimb de tricouri, insa nu s-a tinut de promisiune."Foarte putine echipe au mai reusit sa plece de pe Camp Nou fara gol primit. Nu am crezut vreodata ca pot ajunge sa joc astfel de meciuri, imi doream foarte mult sa joc imotriva lui Messi sau a lui Ronaldo, sunt mult mai linistit acum, ca am jucat impotriva lui", a spus Stanciu pentru Digi Sport "Kosek i-a cerut tricoul, l-a rugat frumos, i-a zis ca i-l va da la vestiare iar Messi, ajuns la vestiare, a plecat, nu au mai facut schimb. I-a promis ca va schimba si nu a mai schimbat. Dar na, si la meciul din tur multa lume a vrut sa faca schimb cu el, cine stie ce s-a intamplat", a relatat internationalul roman.Slavia Praga si FC Barcelona s-au intalnit de doua ori in Grupa F a Ligii Campionilor.In tur, la Praga, catalanii s-au impus cu 2-1, in timp ce in meciul retur, disputat pe Camp Nou, scorul a fost egal, 0-0.