Dupa ce a fugit din Japonia, fostul sef Nissan Carlos Ghosn anunta ca tine o conferinta

Potrivit unuia dintre avocatii sai, Carlos Ghosn va sustine conferinta de presa la Beirut.El a ajuns luni in Liban, dupa ce a fugit din Japonia Potrivit Reuters, fuga lui ar fi fost pusa la cale de o societate privata de securitate.Ghosn a intrat in Liban cu pasaport turc.Carlos Ghosn era retinut la domiciliu in Japonia, in asteptarea unui proces in 2020 pentru nereguli financiare.