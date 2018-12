Fostul director de la Nissan, eliberat de Craciun dupa ce a platit 70 de milioane de yeni

Ziare.

Instanta a respins cererea procurorilor de a-i prelungi arestul fostului executiv, care a fost arestat impreuna cu Carlos Ghosn, fost presedinte si CEO al producatorului de automobile japonez, relateaza Reuters.Kelly a parasit Centrul de Detentie din Tokyo cu avocatul sau, Yoichi Kitamura, in jurul orei 10:45 (13.45 GMT) intr-un taxi. Avocatul nu a comentat in privinta eliberarii.Tribunalul Districtual din Tokyo a decis mai devreme ca Kelly va fi eliberat, in timp ce Carlos Ghosn, fostul presedinte al Nissan, a ramas in arest.Kelly a platit 70 milioane de yeni (640.000 dolari) cautiune, a declarat instanta.