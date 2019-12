Nissan ar putea plati in Japonia o amenda de 22 de milioane de dolari

Ziare.

com

In noiembrie 2018, Carlos Ghosn, pe atunci director general al Nissan, a fost arestat in Japonia , fiind acuzat de incalcarea legislatiei financiare si abuz de incredere. Ulterior, procurorii niponi au formulat noi acuzatii de nereguli financiare impotriva Nissan, a lui Carlos Ghosn si a omului sau de incredere, Greg Kelly, legate de modul de raportare a pachetului salarial al lui Ghosn in anii financiari 2016, 2017 si 2018.Recent, Reuters a anuntat, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, ca Nissan ar putea fi amendata cu pana la patru miliarde de yeni, dar ar putea obtine o reducere a amenzii, la 2,4 miliarde de yeni, daca producatorul auto nipon depune documentatia la SESC inainte de inceperea investigatiei oficiale.In septembrie s-a anuntat in Statele Unite ca Nissan si Carlos Ghosn vor plati impreuna 16 milioane de dolari pentru ca Autoritatea de Supraveghere a Pietelor Financiare din SUA (SEC) sa renunte la acuzatiile de frauda.SEC sustine ca Nissan si Carlos Ghosn nu au adus la cunostinta compensatia de peste 140 de milioane de dolari pe care fostul presedinte al companiei auto trebuia sa o primeasca la pensionare.Amenda pentru Nissan este de 15 milioane de dolari, iar cea pentru Ghosn este de un milion de dolari, se arata intr-un comunicat al Autoritatii de Supraveghere a Pietelor Financiare din SUA.Incepand din 2014, board-ul Nissan i-a permis lui Ghosn sa stabileasca nivelul compensatiilor pentru directorii companiei, inclusiv propria sa compensatie. Aceasta decizie i-a dat posibilitatea lui Ghosn, ajutat de subordonati, sa nu aduca la cunostinta investitorilor compensatii de peste 90 de milioane de dolari. In plus, sustine SEC, Ghosn a luat masuri pentru a-si majora beneficiile primite in urma pensionarii cu 50 de milioane de dolari.Conform intelegerii cu SEC, Ghosn nu va mai putea conduce timp de zece ani o companie publica.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producatori mondiali de automobile.