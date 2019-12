Nissan reduce drastic cheltuielile, in urma scaderii vanzarilor si a profitului

Ziare.

com

Cel mai probabil, programul de reducere a cheltuielilor va continua si dupa anul financiar ce se va incheia la 31 martie 2020. Directorii vor renunta la deplasarile si intalnirile care nu sunt necesare si nu vor mai primi bonusuri pentru vanzari "pentru a economisi fiecare yen", au precizat sursele.Decizia vine dupa Nissan a anuntat ca angajatii din SUA vor fi in somaj tehnic in perioada 2-3 ianuarie. Vanzarile Nissan pe piata americana au scazut semnificativ, iar angajatii companiei nu vor mai calatori in Statele Unite, sustin sursele, care dau asigurari ca firma detine suficiente lichiditati.In aprilie, Nissan a adoptat un plan menit sa redreseze vanzarile si sa majoreze profitul, dar perspectivele s-au inrautatit mai mult decat se anticipa. In noiembrie, compania a raportat un declin de 70% al profitului operational in trimestrul doi din 2019."Tinand cont de situatia cu care ne confruntam pe plan global, vom adopta masuri de reducere a costurilor", a declarat un purtator de cuvant al Nissan.Saptamana aceasta, actiunile Nissan au atins cel mai scazut nivel din 2011 dupa ce Jun Seki, adjunctul directorului operational si unul dintre cei care au candidat pentru functia de director general, a anuntat ca va parasi grupul auto pentru a deveni presedintele Nidec Corp.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producatori mondiali de automobile.