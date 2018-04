Acesta este cel mai nou si misterios telefon de la Nokia

Ziare.

com

Daca ai vrea sa-ti cumperi un telefon nou acum si ai ceva simpatii pentru unul din brandurile de top ale anilor trecuti, atunci gama de telefoane Nokia disponibile pe piata ar putea fi ceea ce cauti.Smartphone-urile producatorului vin cu Android in urma relansarii si pot fi cumparate chiar daca ai un buget limitat sau daca ai bani de cheltuit.Dupa ce in cadrul MWC 2018 am avut parte de cateva lansari de telefoane, cum ar fi Nokia 6 (2018) sau Nokia 8 Sirocco, HMD Global ar avea un nou as in maneca pentru clientii sai. De data asta, nu mai vorbim despre un telefon cu numerotarea clasica pe care a ales-o producatorul, ci de un telefon denumit Nokia X.