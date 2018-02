Nokia revine in gloria de odinioara. Cifrele ametitoare pe care le-a reusit in anul precedent

Ziare.

HMD Global a intrat in urma cu cativa ani in posesia brandului Nokia. La scurt timp dupa, a inceput sa lanseze o serie stufoasa de aparate. Din decembrie 2016 si pana acum, prin intermediul vanzarilor de smartphone-uri si telefoane de vorbit, si-a consacrat deja pozitia in piata si a reusit sa depaseasca vanzarile unor branduri cu experienta mult mai mare.Nu a atins inca nivelul celor de la Samsung, Apple sau Huawei, dar daca-si mentine ritmul cresterii in urmatorul an, nu este exclus sa devina o amenintare si mai mare.