Reactia lui Djokovic dupa calificarea in finala Australian Open

Intrebat, in conferinta de presa de dupa meci, daca i-a fost greu sa abordeze meciul fara sa stie in ce conditie fizica este Federer, care avea dureri la aductori, Djokovic a raspuns:"Am incercat sa ma gandesc la mine. Echipa mea mi-a spus sa acord prioritate senzatiilor mele in loc sa ma gandesc cum se va simti el, cum se va simti sau cum va juca. E insa mai usor de zis decat de facut. La inceput, am dat prea mare importanta la ce facea el. Nu loveam asa cum voiam. Serviciul m-a scos de multe ori din incurcatura. Dupa ce am luat primul set, care a fost crucial, m-am relaxat putin si am inceput sa lovesc mai bine mingea. Simteam cum controlez mai bine meciul. Nu e niciodata usor sa joci impotriva lui Roger. Era clar ca suferea. Se vedea dupa cum se misca. Merita respect fiindca a incercat sa dea ce are mai bun. A jucat foarte bine. Venea la fileu si incerca sa varieze loviturile.""Da, sunt multumit de cum m-am simtit si cum am jucat. Cred ca ATP Cup (castigata de Serbia - n.red.) a decurs cu adevarat bine pentru mine, am petrecut multe ore pe teren, la simplu si la dublu. A fost o buna pregatire pentru Openul Australiei. Acum am doua zile de odihna, ceaa ce-mi lasa mai mult timp sa ma refac si sa regasesc energia de care e nevoie pentru finala", a afirmat sarbul.Intrebat pe cine crede ca va intalni in finala, pe Thiem sau pe Zverev, el a spus: "Dominic a castigat ultima noastra intalnire directa, la Londra, a fost foarte echilibrat. Ieri a jucat un meci incredibil impotriva lui Rafa. E categoric unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Merita sa ajunga aici. S-ar spune ca a progresat mult pe suprafata dura, fiindca jocul lui e facut mai mult pentru suprafetele lente. Cred insa ca victoria lui de anul trecut de la Indian Wells, invingandu-l pe Roger in finala, l-a facut probabil sa aiba mare incredere ca poate castiga si turnee mari pe alte suprafete. Alexander n-a inceput foarte bine anul. M-am antrenat cu el la Brisbane in timpul ATP Cup. Nu se simtea prea bine pe teren, era lipsit de incredere. E impresionant cum a jucat pana acum in acest turneu, construindu-si jocul si aratand un nivel ai ridicat."