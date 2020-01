Semifinala incendiara la Australian Open: Roger Federer vs Novak Djokovic

Ziare.

com

Dupa ce Federer l-a invins cu mari emotii pe Tennys Sandgren , tenismenul sarb a avut parte de un duel mai lejer cu favoritul numarul 32, canadianul Milos Raonic.Novak Djokovic s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 6-3, 7-6 (1).Va fi cea de-a 50-a intalnire directa intre Roger Federer si Novak Djokovic, scorul fiindu-i favorabil lui Nole, cu 26 la 23.Semifinala dintre cei doi se va disputa in noaptea de miercuri spre joi.In cealalta semifinala masculina de la Australian Open se vor intalni castigatorii "sferturilor" dintre Stan Wawrinka - Alexander Zverev si Rafael Nadal vs Dominic Thiem.Anul trecut, Grand Slam-ul de la Melbourne a fost castigat de Novak Djokovic, dupa o finala cu Rafael Nadal.I.G.