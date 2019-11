Djokovic, invins la Turneul Campionilor dupa un meci dramatic

Ziare.

Favoritul numarul doi a fost invins in trei seturi de tenismenul austriac, dupa un meci de infarct.A fost 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5) in favoarea lui Thiem, care a ajuns la doua victorii din tot atatea meciuri si s-a calificat in semifinale.Intr-un alt meci disputat marti in Grupa Bjorn Borg, Roger Federer l-a invins in doua seturi pe italianul Matteo Berrettini, scor 7-6 (2), 6-3.Astfel, pentru ultimul loc care asigura calificarea in semifinale din Grupa Bjorn Borg se vor duela in meci direct Novak Djokovic si Roger Federer.In cealalta grupa, denumita Andre Agassi, se dueleaza miercuri:16:00 Rafael Nadal vs Daniil Medvedev22:00 Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev9 milioane de dolari sunt premiile totale la Turneul Campionilor de la Londra.I.G.