Djokovic stabileste un record impresionant la Rland Garros

Luni dupa-amiaza, sarbul a trecut in optimi de Jan-Lennard Struff in trei seturi, scor 6-3, 6-2, 6-2.A fost o victorie fara emotii pentru "Nole", una care i-a adus calificarea, dar si un nou record.Potrivit organizatorilor, Djokovic a devenit primul baiat care reuseste sa se califice de zece ori consecutiv in sferturile de finala ale Openului Frantei.In sfarturi, sarbul se va duela cu invingatorul duelului dintre Fognini si Zverev.M.D.