Donatie impresionanta facuta de Novak Djokovic

Cu acesti bani vor fi achizitionate ventilatoare si alte echipamente medicale necesare intr-o astfel de situatie."Vreau sa-mi exprim recunostinta fata de tot personalul medical din intreaga lume si din Serbia mea natala pentru ajutorarea tuturor celor infectati cu coronavirus. Din pacate, tot mai multi oameni se infecteaza in fiecare zi. Eu si sotia mea Jelena pregatim un plan cum putem ajuta cel mai bine persoanele aflate in nevoie. Donatia noastra este de un milion de euro pentru achizitionarea de ventilatoare si alte echipamente medicale. Situatia este foarte imprevizibila. Exista multa teama, panica si multa suferinta. Familia mea si cu mine incercam sa ramanem la fel de optimisti si cu un spirit puternic, in lupta cu acest virus perfid", a declarat Djokovic.Asa cum se stie, spaniolul Rafael Nadal a cerut sportivilor din tara sa sa ajute la strangerea a 11 milioane de euro pentru a ajuta la combaterea pandemiei in Spania, iar elvetianul Roger Federer a oferit un milion de franci elvetieni pentru sustinerea familiilor vulnerabile din Tara Cantoanelor.Serbia a anuntat pana acum ca 460 de persoane au fost contaminate cu Covid-19, dintre care 7 au decedat.