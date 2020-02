Finala de la Australian Open: Novak Djokovici - Dominic Thiem ACUM LIVE

Ziare.

10.49: 1-0, inceput solid la serviciu al sarbului.10.40: Cei doi jucatori au intrat pe teren, a avut loc tragerea la sorti oficiala, iar acum incepe incalzirea.10.35: Avem primele imagini de la Melbourne, arena Rod Laver este arhiplina, asteptam o finala de mare calitate aici la Australian Open, cei doi jucatori inca nu au intrat in arena.Este un meci pivotal pentru fostul lider mondial ATP sarb, care daca trece de Thiem isi apara trofeul cucerit anul trecut si il depaseste in clasament pe Rafa Nadal, inca lider, cu 9395 puncte. Daca Nole va castiga la Melbourne, va ajunge la 9720.Thiem este locul 5 mondial ATP, iar cei doi s-au mai intalnit pana acum de 11 ori, scorul fiind favorabil sarbului, 7-4. Totusi, ultimele 2 victorii i-au apartinut lui Thiem, la Turneul Campionilor de la Londra si in semifinalele Roland Garros, ambele in 2019.Ultima victorie a lui Nole a fost tot anul trecut la Madrid, tot in careul de asi.In semifinale, Thiem a trecut de Alexander Zverev la Antipozi, in timp ce Djokovici s-a impus in marele duel cu Roger Federer Austriacul a dispus de liderul mondial Rafa Nadal in sferturi, dupa un meci de infarct, terminat dupa 4 ore, in patru seturi.Partida va fi televizata pe EuroSport."Nole" tinteste al 17-lea titlu de Grand Slam din cariera si are deja 7 titluri cucerite numai aici la Melbourne, acesta din 2020 putand fi al optulea. Federer si Nadal sunt primii in clasamentul GS-urilor castigate cu 20 si 19 la activ.