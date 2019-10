Infrangere surprinzatoare pentru Novak Djokovici

Ziare.

Tsitsipas, 21 ani, a obtinut a doua sa victorie impotriva liderului mondial si conduce cu 2-1 la meciurile directe. Sarbul a pierdut prima lor confruntare in 2018, la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal , dar a castigat apoi in acest an in finala de la Madrid.Tsitsipas a devenit in acelasi timp, conform ATP, al saselea jucator calificat la Turneul Campionilor de la Londra (10-17 noiembrie).In semifinale, Tsitsipas il va infrunta pe rusul Daniil Medevdev, cap de serie 3, care l-a eliminat pe italianul Fabio Fognini, cap de serie 10, cu 6-3, 7-6 (4).