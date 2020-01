Momente emotionante la Australian Open: Cu lacrimi in ochi, Djokovic l-a omagiat pe Kobe Bryant

Ziare.

"Nole" a aparut pe teren, inaintea meciului cu Milos Raonic, din sferturile de finala ale turneului de la Antipozi, cu o bluza de culoare verde pe care erau imprimate initialele fostului sportiv american, numerele 8 si 24, cele pe care le-a purtat cat a jucat pentru LA Lakers, si o inima de culoare rosie.La finalul partidei castigata in trei seturi, atunci cand a fost intrebat cum se simte dupa aceasta tragedie, sarbul a cedat si a izbucnit in plans."A fost unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile. Am avut norocul sa am o relatie personala cu el in ultimii 10 ani. Atunci cand aveam nevoie de sfaturi sau de sprijin era acolo pentru mine. Mi-a fost prieten si mentor. Este tragic ce s-a intamplat", a spus acesta.Kobe Bryant a murit duminica la numai 41 de ani dupa ce elicopterul in care se afla alaturi de fiica sa, Gigi, si alte persoane s-a prabusit langa Los Angeles.Bryant, care si-a petrecut intreaga cariera profesionista la LA Lakers, a fost omagiat de sportivi si persoane publice din lumea intreaga.M.D.