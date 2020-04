Novak Djokovic a fost la un pas de a se retrage din tenis

Ziare.

"In 2010 am pierdut la Melzer in sferturi la Roland Garros si am plans dupa acea infrangere. Eram intr-un moment rau, voiam sa renunt la tenis pentru ca vedeam totul in negru. Castigasem Australian Open in 2008, eram numarul 3 mondial, dar nu eram fericit. Stiam ca pot mai mult, dar am pierdut cele mai importante meciuri cu Federer si Nadal", a declarat campionul sarb pentru Sky Sports.Acel meci a fost insa momentul care a decis cariera lui Djokovic: "A fost o transformare, pentru ca dupa acea infrangere m-am eliberat. Din acel moment, nu am mai pus presiune pe mine si am inceput sa joc mai agresiv. Acela a fost un moment de cotitura".De atunci, Djokovic si-a construit o cariera plina de succese, cu 17 titluri de Grand Slam si 34 titluri de Masters 1.000.Sarbul considera victoria de la Wimbledon din 2019 cea mai maree realizare a carierei sale, dupa ce l-a invins pe Roger Federer intr-un meci epic de cinci seturi: "A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri pe care le-am jucat, alaturi de cel cu Rafa la Australian Open in 2012. Din punct de vedere tehnic, calitatea jocului lui Roger a fost excelenta, de la primul la ultimul punct. Eu am jucat bine punctele decisive, nu am gresit nicio minge in cele trei tiebreak-uri si asta a fost o premiera in cariera mea. Asemenea meciuri au loc o data sau de doua ori in cariera si sunt recunoscator ca am putut sa lupt impotriva unui jucator mare ca Roger pe arena centrala de la Wimbledon".Djokovic a vorbit si despre reluarea sezonului ATP, planuita pentru 13 iulie: "Oficial asta este data, dar s-a anulat deja un turneu WTA in Canada. Trebuie sa vedem cum va fi situatia in SUA, pentru ca va trebui sa mergem acolo in luna august. Daca nu va fi periculos, putem relua circuitul. Dar in acelasi timp ar putea sa se anuleze toate turneele din SUA si sa revenim cu turnee pe zgura in toamna".