Novak Djokovic a jucat mahmur un meci de tenis!

Intr-o discutie purtata pe Instagram, sarbul a dezvaluit ca, in urma cu noua ani, a evoluat dupa o seara in care baut peste masura."Veneam dupa victoria de la Wimbledon si m-am dus in Suedia unde Serbia avea un meci de Cupa Davis. Le-am spus ca nu vreau sa joc, dar nu stiu cum am ajuns sa evoluez la dublu. Sa spunem doar ca in acel meci n-am vazut mingea foarte clar. Si s-o lasam asa", a dezvaluit sarbul.Meciul la care face referire Novak Djokovic a avut loc in sferturile de finala ale editiei din 2011 a Cupei Davis.Atunci, Nole a facut pereche la dublu cu Nenad Zimonjic, iar cei doi au fost invinsi in trei seturi.In cele din urma, Serbia a castigat intalnirea si a avansat in semifinale.I.G.