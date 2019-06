Novak Djokovic, invins in semifinale la Roland Garros dupa o intalnire incredibila

Ziare.

Ocupantul locului 1 in ierarhia ATP a pierdut in fata favoritului numarul 4, austriacul Dominic Thiem.2-6, 6-3, 5-7, 7-5, 5-7 a fost scorul intalnirii dintre Novak Djokovic si Dominic Thiem, care a durat efectiv patru ore si 19 minute.In finala, Thiem il va intalni, pentru al doilea an consecutiv, pe Rafael Nadal.Semifinala dintre Djokovic si Thiem va ramane cu siguranta in istoria Roland Garros, dupa ce a fost intrerupta de nu mai putin de trei ori din cauza vremii.Suspendata vineri pentru sambata din cauza ploii, semifinala dintre cei doi s-a reluat sambata dupa-amiaza de la scorul de 6-2, 2-6, 3-1 in favoarea lui Thiem. Ambii jucatorii au luptat eroic, iar disputa s-a decis abia in setul decisiv.Un meci epuizant pentru Thiem, care are mai putin de 24 de ore la dispozitie pentru a-si reveni, in timp ce Nadal, a carui semifinala cu Federer s-a incheiat inca de ieri, s-a bucurat astazi de o zi libera.Finala dintre Rafael Nadal si Dominic Thiem va avea loc duminica, de la ora 16:00 - ora Romaniei.Anul trecut, finala dintre cei doi a fost castigata de tenismenul iberic, in trei seturi.I.G.