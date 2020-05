Novak Djokovici a recunoscut care sunt singurele doua partide pe care le-ar rejuca din toata cariera sa

Ziare.

Liderul mondial ATP a declarat ca ar vrea sa rejoace o partida cu Andy Murray sau una cu Juan Martin Del Potro, ambele de la Jocurile Olimpice. Sarbul viseaza de multa vreme o medalie olimpica de aur, titlu pe care sarbul inca nu il detine.Cel mai bun rezultat al lui Nole la o Olimpiada este semifinala pierduta la Londra in 2012 contra lui Andy Murray. De asemenea, sarbul a pierdut in primul tur la Rio 2016 contra lui Del Potro, tenismen din Argentina, castigator in cariera la US Open."Ma gandesc mereu la Jocurile Olimpice. Este un obiectiv al meu pe care nu am reutit inca sa-l bifez. Am pierdut cu Murray la Londra si cu Del Potro la Rio. Acum 4 ani am avut dureri mari la incheietura si era in forma buna. Eram motivat, dar nu am putut face fata din punct de vedere fizic", puncta Djokovici intr-un podcast live pe care l-a tinut pentru olympicchannel.com Sarbul de 32 de ani a inceput perfect sezonul 2020 cu trei titluri, inclusiv Australian Open , plus un raport de 18 victorii si zero infrangeri.JO din 2020 de la Tokyo au fost amanate pentru acest an pana in 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.D.A.