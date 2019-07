Novak Djokovici, acuzat de tradare nationala de presa din Serbia

Ziare.

Sarbilor nu le-a picat deloc bine ca Djokovici a apelat la un croat, cunoscute fiind relatiile reci dintre cele doua popoare, care s-au aflat in razboi la inceputul anilor '90.Conform Associated Press , Djokovici a fost acuzat de presa din Serbia de tradare nationala dupa ce a luat aceasta decizie."Este un parteneriat scandalos", a notat ziarul pro-guvernamental Informer, care a publicat si o declaratie facuta de Ivanisevici in timpul razboiului.Dupa ce a tras de cateva ori cu o mitraliera, Ivanisevici a spus, pentru The New York Times, ca "si-ar fi dorit sa aiba in fata cativa sarbi".Pe de alta parte, Djokovici a fost acuzat de tradare si anul trecut, in timpul Cupei Mondiale la fotbal, cand a spus ca, dupa eliminarea Serbiei, tine cu Croatia.Mama lui Djokovici s-a nascut in Croatia, astfel ca tenismenul are legaturi stranse cu aceasta tara."Goran vine din Croatia, eu sunt din Serbia. Amandoi venim din tara care candva se numea Iugoslavia. Cand eram mic si am inceput sa joc tenis, am urmarit meciul sau cu Pete Sampras. Toti din aceasta regiune il sustineau", a afirmat Djokovici despre parteneriatul cu Ivanisevici.C.S