Novak Djokovici castiga turneul de la Tokyo intr-o maniera impresionanta

Duminica, in marea finala a trofeului, "Nole" a dispus fara probleme de australianul John Millman, 80 ATP, scor 6-3, 6-2, dupa doar 70 de minute de joc.Djokovici era, evident, si favoritul 1 de la Tokyo.Acolo unde a avut un parcurs ireprosabil, castigand toate meciurile cu 2-0 la seturi, dupa cum urmeaza: 6-4, 6-2, cu Popyrin (Australia), 6-3, 7-5, cu Soeda (Japonia), 6-1, 6-2, cu Pouille (Franta) si 6-3, 6-4, cu David Goffin din Belgia, in semifinale.A fost a treia intalnire directa intre Djokovici si Millman, toate trei fiind castigate de sarb.Dupa aceste 500 de puncte castigate la Tokyo, Djokovici si-a marit avansul fata de Rafa Nadal in clasamentul ATP, el avand acum 10365 de puncte, in timp ce ibericul are 9225.Nadal nu va participa la urmatorul turneu, care incepe de luni, Mastersul de 1000 de puncte de la Shanghai, acolo unde sunt prezenti si Djokovici si Federer.