Novak Djokovici, eliminat surprinzator in semifinale la Cincinnati de un tanar rus

El a pierdut in dauna mult mai tanarului sau adversar Danil Medvedev, din Rusia, scor 3-6, 6-3, 6-3, la capatul unei partide care a durat o ora si 43 de minute.Tanarul rus de 23 de ani este in mare forma in sezonul american de hard, facand pana acum doua finale, la Washington si Montreal, ultima pierduta clar cu Nadal, in fata caruia a castigat doar 3 game-uri.Medvedev s-a impus pentru a doua oara la rand intr-un duel cu Nole si va juca acum a treia finala in doar 3 saptamani, un record ATP, fiind doar al doilea jucator din circuit care face asta, dupa Zverev in 2018, la Munchen, Madrid si Roma.Finala de la Cincinnati va fi una surprinzatore, in ea Medvedev urmand sa il intalneasca pe Goffin. Rusul e 8 ATP, iar belgianul fost finalist de Turneul Campionilor este acum pozitionat pe 19 in lume.Cei doi s-au mai intalnit de doua ori, impartindu-si pana acum victoriile, 1-1. Goffin l-a invins la Wimbledon, iar Danil a castigat la Australian Open, ambele partide avand loc in acest sezon 2019.Partida va avea loc la ora 23:00, fiind televizata pe DigiSport.Trebuie spus ca, daca va trece de David Goffin, in finala, rusul va intra in TOP 5 ATP de luni incolo, aceasta putand fi cea mai buna pozitie din cariera.