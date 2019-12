Novak Djokovici face o donatie impresionanta

Ziare.

com

Tenismenul sarb a donat 100 de mii de dolari pentru sprijinirea copiilor prescolari din tara sa natala.De asemenea, Djokovici a mai strans inca 100 de mii de dolari prin intermediul fundatiei sale, care vor avea aceeasi destinatie."Fiecare copil are un potential nelimitat. Putem face lumea un loc mai bun daca ajutam copiii, astfel ca merita sa investim in ei", a spus Djokovici, citat de GoTennis.In 2019, Djokovici a castigat din tenis premii in valoare de 13.277.228 de dolari.C.S.