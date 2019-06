Novak Djokovici ii ataca pe organizatorii de la Roland Garros dupa eliminarea din semifinale: Cred ca ei stiu tenis mai bine ca noi

Ziare.

com

2-6, 6-3, 5-7, 7-5, 5-7, a fost scorul cu care Nole a pierdut partida cu Thiem, care va juca a doua finala consecutiva la Roland Garros, tot cu Rafa Nadal, care l-a invins si anul trecut.La conferinta de presa de la finalul meciului cu Dominic Thiem, Djokovici s-a plans de conditiile de la Paris, fiind enervat si de supervizorul ATP, dar si de arbitrul de scaun al partidei: "A fost dificil, a fost ca si cum am jucat in timpul unui uragan, asa au fost conditiile. Nu poti sa dai tot ceea ce ai tu mai bun in asemenea conditii. Asta am simtit vineri. Am jucat foarte bine in sezonul de zgura, iar aici nu am cedat niciun set pana in semifinale. Nu vreau sa caut scuze sau motive pentru aceasta infrangere. A meritat victoria", a punctat sarbul la conferinta de presa.Continuand tirada, Djokovici s-a plans si de supervizor, cu care a avut o discutie in contradictoriu in primul set disputat cu austriacul, vineri: "Au fost cele mai proaste conditii aici. Nu exista reguli. Vineri am incercat sa-i explic ca bate vantul mult prea tare. El a spus ca daca nu sunt obiecte care sunt luate de vant, conditiile sunt bune de joc. Nu stiam ca umbrela nu este un obiect zburator cand am vazut cum a luat-o vantul, dar asta a fost decizia organizatorilor. Cred ca ei stiu tenis mai bine", a mai adaugat jucatorul din Serbia.Finala dintre Nadal si Thiem va avea loc duminica de la ora 16 si va fi LIVE text pe Ziare.com.D.A.