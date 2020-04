Novak Djokovici, pus la punct dupa declaratia controversata din aceasta saptamana

Ziare.

Kon i-a transmis lui Djokovici sa nu mai fie iresponsabil cand vorbeste despre acest subiect."Sunt unul dintre cei mai mari admiratori ai lui Djokovici si as vrea sa fie capabil sa explice importanta imunizarii populatiei. Regret profund declaratia pe care a facut-o deoarece a influentat negativ multi oameni.Daca as putea sa spun ceva, i-as transmite ca are o influenta enorma si ar trebui sa nu mai fie atat de iresponsabil pe aceasta tema", a afirmat Predrag Kon, conform Punto de Break. In aceasta saptamana, Novak Djokovici a starnit controverse dupa ce a afirmat ca se opune vaccinarii obligatorii."Personal, ma opun vaccinarii si nu mi-as dori sa fiu obligat de cineva sa ma vaccinez pentru a putea calatori", a spus Djokovic intr-un videochat live pe Facebook cu alti sportivi sarbi.Luna trecuta, frantuzoaica Amelie Mauresmo, fosta numarul unu mondial, a spus ca restul sezonului 2020 ar trebui anulat, considerand ca turneele nu ar trebui reluate inainte ca jucatorii sa se vaccineze impotriva noului coronavirus.C.S.