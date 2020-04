Novak Djokovici revine cu precizari dupa declaratia controversata de duminica

Ziare.

"Personal, ma opun vaccinarii impotriva Covid-19 pentru a putea calatori. Insa daca el devine obligatoriu, trebui sa decid daca il voi face sau nu", a scris Djokovic.Campionul sarb spera ca lucrurile sa fie mai clare in lunile urmatoare, daca va trebui sa faca vaccinul respectiv. "Ca sa fiu sincer, ca si restul lumii, sunt putin confuz. In ciuda accesului la informatii si la resurse, nu sunt sigur care ar fi cel mai bun lucru de facut. Unii spun ca, pentru noi, cei care calatorim, trebui sa facem vaccinul care nu este inca dezvoltat. Vreau sa punctez ca in acest moment nu dispunem de informatii adecvate. Vreau sa stiu mai multe detalii asupra procesului inainte de a lua deciziile bune", a adaugat Nole."Nu sunt un expert, insa vreau sa am posibilitatea sa aleg ceea ce este mai bine pentru corpul meu. Imi tin mintea deschisa si voi continua cercetarile mele asupra acestui subiect, pentru ca este important si ne afecteaza pe toti", a conchis Djokovic.