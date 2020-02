Novak Djokovici risca o amenda drastica dupa finala de la Australian Open

Ziare.

Djokovici risca sa plateasca 20 de mii de dolari dupa ce s-a certat cu arbitrul de scaun , conform news.com.au Totul a plecat de la doua avertismente consecutive pe care Nole le-a primit din partea centralului Damien Dumusois, la finalul setului secund al finalei cu Thiem, la scorul de 4-5.La al doilea avertisment primit, pentru depasirea timpului regulamentar la serviciu, arbitrul francez l-a penalizat cu pierderea primului serviciu. Djokovici a servit deci cu "doi-ul" la 15-40, a pierdut punctul si setul.La pauza dintre setul doi si trei, Djokovici si-a varsat nervii pe arbitru, spunandu-i de pe banca faptul ca si-a facut numarul, ca a tinut sa iasa in evidenta in aceasta finala, iar acest lucru i-a reusit."Ai vrut sa iesi la rampa, sa iesi in evidenta si ai reusit acest lucru, bravo, bun lucru ai facut!", i-a transmis Djokovici.Acelasi Djokovici l-a aplaudat ironic pe Dumusois dupa primul avertisment primit, lovindu-l pe francez usor, in nota amicala, cu palma peste incaltaminte in momentul in care s-au schimbat terenurile, la o pauza dintre game-uri.C.S.