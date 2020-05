Novak Djokovici s-a dat singur de gol ca incalca masurile de izolare

Ziare.

Djokovici a postat un clip video pe Instagram in care apare schimband lovituri cu un partener la un club de tenis din Marbella, unde sarbul a anuntat ca locuieste in prezent.Djokovici a filmat clipul in timp ce loveste mingea si a scris ca se bucura ca poate juca din nou: ''Sunt foarte bucuros ca joc din nou pe zgura ... pentru un pic, cu telefonul in mana''.Spania a relaxat luni unele din restrictiile luate pentru controlul pandemiei de coronavirus luate la mijlocul lunii martie, permitand sportivilor profesionisti sa revina la antrenamente. Insa, bazele sportive ar trebui sa ramana inchise cel putin pana saptamana viitoare in cea mai mare parte a tarii, cu exceptia centrelor de antrenamente ale echipelor din ligile profesioniste, cum sunt cele de fotbal.Federatia spaniola a precizat intr-un comunicat dat publicitatii luni ca jucatorii profesionisti din Spania pot sa se pregateasca singuri sau cu un antrenor,. Federatia a indicat ca va anunta un set de masuri conform carora jucatorii si cluburile vor functiona de saptamana viitoare.Forul iberic nu a comentat in legatura cu activitatea lui Djokovici. Nu se stie daca Djokoviic ar putea fi amendat sau daca intr-adevar a incalcat regulile, precizeaza AP.Spania este una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, dar numarul de infectii cu COVID-19 este in descrestere in ultimele zile.