Novak Djokovici triumfa pentru a cincea oara la Mastersul de la Paris

Favoritul 1 din capitala Frantei a castigat in sala de la Paris-Bercy in fata mult mai tanarului sau rival, locul 28 in lume, scorul fiind 6-3, 6-4.Partida a durat o ora si 8 minute, fiind clar dominata de Djokovici, cel care totusi va pierde locul 1 mondial de luni, in dauna lui Rafa Nadal.Nadal trebuia sa joace sambata in semifinala cu Shapovalov, dar s-a accidentat la incalzire si a declarat forfait pentru acest meci.Tenismenul iberic va avea un punctaj de 9585 de puncte, in timp ce Djokovici a ramas cu 8945. Pe podium urmeaza Roger Federer , cu 6190 de lungimi.Este pentru a cincea oara in cariera cand Nole triumfa la Paris, un record pe care niciun alt tenismen nu l-a mai atins in capitala Frantei, daca ne referim doar la turneul care are loc toamna pe hard indoor.Mastersul de la Paris a fost dotat cu premii totale in valoare de 5,2 milioane de euro. Djokovici (32 de ani) si-a trecut in palmares al 34-lea titlu de categoria Masters 1.000 din cariera sa.Ultima competitie de marca a baietilor in acest sezon va fi Turneul Campionilor, competitia de sfarsit de an a circuitului ATP, care va avea loc la Londra, intre 10 si 17 noiembrie.