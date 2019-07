Performanta impresionanta reusita de Novak Djokovici

Ziare.

Incepand de luni, Djokovici a ajuns la 261 de saptamani petrecute pe primul loc in clasamentul ATP , in acest deceniu. El a devenit astfel jucatorul care a petrecut cele mai multe saptamani pe prima pozitie in acest deceniu.Spre exemplu, in deceniul precedent, Roger Federer a stat 260 de saptamani pe primul loc in clasament.Jucatorul care s-a aflat cel mai mult pe prima pozitie a ierarhiei mondiale intr-o decada este Pete Sampras, 276 de saptamani in anii '90.Anii '80 au fost dominati de Ivan Lendl, cu 238 de saptamani pe locul 1, iar anii 70 de Jimmy Connors, cu 251 de saptamani.C.S.