Prima reactie a lui Novak Djokovici dupa ce a triumfat inca o data la Australian Open

Ziare.

com

Actualul lider mondial ATP s-a impus dupa patru ore, cu scorul de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4, iar tenisul ambilor jucatori a fost unul de o reala calitate, cu un nivel pe alocuri uluitor. Cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:La festivitatea de premiere de dupa joc, Novak Djokovici a fost foarte emotionat, a inceput prin a-l felicita pe Dominic Thiem, dar si-a adus aminte si de incendiile devastatoare din Australia, precum si de moartea prematura a lui Kobe Bryant:"As vrea sa incep prin a-l felicita pe Dominic Thiem pentru aceasta finala superba. A fost un meci greu, ai fost foarte aproape sa castigi. Ai mult timp in fata pentru o cariera impresionanta. Sunt convins ca vei castiga o data, dar nu numai o data la Australian Open. Mult respect pentru echipa lui Dominic, pentru faptul ca au reusit sa il aduca aici pe acest baiat.Multumesc echipei mele, familiei, fratelui meu ca a venit pana aici. Cum spunea si Dominic, aici in Australia s-au intamplat lucruri devastatoare, cu aceste incendii, lucruri mult mai importante decat un turneu de tenis. In plus, trebuie sa vorbim si despre oamenii care au plecat dintre noi, ma refer la disparitia lui Kobe Bryant, omul care a fost ca un mentor pentru mine. E bine sa fim mai uniti, sa ne iubim unii pe altii, sa avem grija de noi pentru ca suntem cei mai importanti", puncta aici cu lacrimi in ochi marele campion din Serbia."A fost o atmosfera deosebita aici la Australian Open, trebuie aduse multumiri si copiiilor de mingi, oamenilor care s-au ocupat ca acest turneu sa iasa atat de bine, ca in fiecare an", a mai tinut sa adauge omul care a casigat de 8 ori aici la Melbourne In finala feminina s-a impus in Australia Sofia Kenin din SUA, in varsta de doar 21 de ani.Citeste si:D.A.