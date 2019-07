Reactie emotionanta a lui Novak Djokovici dupa triumful la Wimbledon: Cand eram mic, faceam trofee din hartie si visam sa ajung aici

Ziare.

com

A fost o partida decisa dupa 5 seturi, ajungandu-se in premiera in istoria tenisului la un super tiebreak in decisiv, la scorul de 12-12, dupa peste cinci ore de tenis fabulos:La capatul partidei, Nole Djokovici, sarbul lider mondial ATP a impresionat la interviul acordat de castigator, aducandu-si aminte ca atunci cand era mic, obisnuia sa isi decupeze din diferite materiale trofee care sa semene cu cele ale turneelor de Mare Slem:"Stiu ca poate am mai spus acest lucru, la festivitati de premiere, dar imi aduc aminte ca atunci cand eram copil, poate 5 ani, imi doream atat de mult sa ajung la acest nivel, pentru mine Wimbledonul a fost intotdeauna ceva special, imi doream atat de mult sa castig aici, incat imi faceam diverse trofee din diferite materiale in camera mea. Si apoi imi imaginam ca o sa fiu aici si o sa ridic trofeul pe iarba. Si e cu atat mai special cu cat impartasesc acest mare trofeu cand baiatul meu Stefan este aici in tribune cu mine. Le salut si pe sotia mea si fata, care sunt si ele in Londra, dar nu au putut veni aici.Toata lumea a suferit la acest meci, iar faptul ca parintii mei sunt si ei aici alaturi de mine e cu adevarat un vis implinit", a fost reactia lui Nole dupa terminarea acestei finale.Este al 16-lea trofeu de Mare Slem pentru sarb, care se apropie la doua trofee de Rafa Nadal si la 4 de Federer.El a salvat si 2 mingi de meci la 7-8, in setul decisiv, lucru care nu mai fusese reusit de niciun castigator de Wimbledon din 1948, de la Bob Falkenburg.D.A.