Serbia lui Djokovic, eliminata de la Cupa Davis: Rusia merge in semifinale!

A fost o intalnire echilibrata, decisa de un meci de dublu incheiat cu tiebreak in setul decisiv.Andrey Rublev, numarul 23 ATP , nu a avut mila de Filip Krajinovic, pe care l-a invins in numai 53 de minute cu un categoric 6-1, 6-2, insa Djokovic a egalat situatia la general."Nole" a avut nevoie de numai o ora si un sfert pentru a-l invinge pe Karen Khachanov cu un dublu 6-3 si a trimite astfel intalnirea in meciul decisiv.La dublu, Djokovici si Troicki au fost invinsi greu, scor 4-6, 6-4 7-6 (8), de cuplul format din Khachanov si Rublev.Rusia se califica asadar in semifinalele Cupei Davis, acolo unde mai este calificata deja si echipa Canadei.M.D.