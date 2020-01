Serbia lui Novak Djokovici, prima finalista din ATP Cup. Poate avea loc un duel de gala cu Spania lui Nadal

Ziare.

Djokovici si compania au trecut de nationala Rusiei in careul de asi din Australia, o partida decisa deja dupa primele 2 partide de simplu.In prima din ele, Dusan Lajovici l-a invins pe Kharen Khachanov, scor 7-5, 7-6. A urmat partida dintre Novak Djokovici si Daniil Medvedev, un meci pe muchie de cutit, decis in trei seturi, scor 6-1, 5-7, 6-4, pentru fostul lider mondial ATP.Meciul de dublu va conta doar pentru palmares, in el se infrunta perechile Cacici / Troicki versus Gabashvili / Kravchuk.Semifinala doi le va opune pe tara gazda Australia si pe Spania lui Rafa Nadal, campioana en-titre din Cupa Davis. In primul meci de simplu se vor intalni Roberto Bautista Agut si Nick Kyrgios, iar apoi urmeaza intalnirea dintre Alex de Minaur si Rafa Nadal.Putem avea asadar in marea finala un duel intre primii doi clasati din ierarhia mondiala, Nadal versus Djokovici, intr-o partida de vis intre Spania si Serbia, care ar putea avea loc duminica.Turneul ATP Cup este televizat pe EuroSport.