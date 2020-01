Statul Rio de Janeiro, obligat de instanta sa-i plateasca 731.700 dolari lui Novak Djokovic

Ziare.

Djokovic, care a condus Serbia la succesul din ATP Cup din aceasta luna, a dat in judecata statul Rio de Janeiro pentru ca nu si-a onorat in totalitate obligatiile financiare pentru disputarea meciului demonstrativ de la Brasilia. Guvernul statului Rio de Janeiro s-a angajat la acea vreme sa plateasca suma de 1,1 milioane dolari pentru meciul demonstrativ sustinut de campionul sarb si de participarea lui la alte actiuni de promovare a tenisului in orasul brazilian.Contractul prevedea achitarea sumei catre Novak Djokovic in trei transe, dar sarbul a primit doar prima, in valoare de 450.000 dolari.Pentru suma restanta de 650.000 dolari, Djokovic a fost nevoit sa apeleze la tribunal, iar instanta a calculat datoria in reali, astfel ca rata actuala de schimb l-a favorizat pe tenisman si trebuie sa primeasca 731.700 dolari.Procesul a inceput in 2015, dar a fost tergiversat si Djokovic a fost nevoit in iunie 2019 sa faca o noua plangere. Sentinta nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs de statul Rio de Janeiro.