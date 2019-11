Turneul Campionilor: Novak Djokovici debuteaza la Londra in stil de mare campion

Ziare.

com

"Nole" a trecut in doua seturi de un debutant la Londra, pe 02 Arena, italianul Matteo Berrettini, locul 8 ATP, scorul 6-2, 6-1, dupa doar 64 de minute de meci.S-au intalnit locurile 2 si 8 in lume asadar in acest debut de Turneul Campionilor. Cei doi evolueaza in grupa denumita Bjorn Borg, acolo unde mai sunt repartizati si Roger Federer si Dominic Thiem, care vor evolua tot duminica de la ora 22.Djokovici nu il mai infruntase vreodata pe Berrettini in circuitul ATP, iar italianul de 23 de ani nu se afla nici macar in top 50 ATP la finalul anului trecut.In ce priveste al doilea joc, Thiem il conduce la jocuri directe, poate surprinzator, pe Federer, cu scorul de 4-2.5 trofee are Djokovici la Turneul Campionilor, in timp ce Federer, colegul sau de grupa se poate lauda cu 6.In cealalta grupa, denumita Andre Agassi , marele favorit este Rafa Nadal, liderul mondial ATP la zi.Turneul este telvizat pe DigiSport si TelekomSport.