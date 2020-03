Ce spune Elisabeta Lipa de posibilitatea anularii Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Ziare.

Lipa, intitulata canotoarea secolului prin prisma rezultatelor sale uriase in acest sport, nu a ramas indiferenta la aceasta criza: "Daca se anuleaza Jocurile Olimpice, atunci inseamna ca planeta asta chiar are o problema mare. Nu mi-am imaginat ca va lua asemenea amploare. Ar insemna ca munca lor a fost irosita. Acum am primit de la Federatia Internationala un mail in care ne anuntau ca toate competitiile care trebuiau sa se desfasoare pana in luna mai s-au anulat si pana in 15 aprilie se va hotari ce se va face cu aceasta regata pentru calificarile la Jocurile Olimpice.Si eu am speranta si increderea ca JO se vor desfasura conform planului. Se va putea merge cu autocarele, iar sportivii sa fie transportati astfel si sa nu fie nicio problema. Eu simt ca Jocurile se vor desfasura normal. Am plecat cu un asa mare elan, asa ca nu vreau ca acest coronavirus sa ne stea in cale. Trebuie sa fim disciplinati. E greu sa stai in casa, dar cred ca nu ni se intampla nimic daca stam in casa o saptamana-doua si dupa aia sa fie bine", a sustinut Lipa intr-o interventie telefonica la emisiunea Fotbal Club de la DigiSport TV.Romania se bazeaza pe cateva medalii si la canotaj la Tokyo, o editie de JO care ar trebui sa aiba loc in luna august.Marti va avea loc o intrunire a CIO cu sefii federatiilor internationale de sport, pentru a discuta despre soarta Olimpiadei, despre soarta turneelor de precalificare care acum abia daca mai pot avea loc.Intre 20-22 martie va avea loc la Podgorica, in Muntenegru, singura tara europeana neafectata de COVID-19, turneul de calificare la handbal feminin, acolo unde Romania e in grupa cu tara gazda, cu Norvegia si cu Thailanda. Primele doua doar se califica la Tokyo. Jocurile vor avea loc cu salile goale.Citeste si:D.A.