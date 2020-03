Ce spune presedintele Comitetului International Olimpic despre anularea Jocurilor Olimpice

Ziare.

"O anulare a Olimpiadei de vara ar distruge visul olimpic a 11.000 de sportivi din 206 tari si ai celor din echipa olimpica a refugiatilor. O anulare a JO 2020 ar fi solutia cea mai putin corecta", a spus Bach pentru postul german de radio SWR citat de DPA.El a subliniat ca din cauza complexitatii pe care o presupune organizarea JO, acestea "nu pot fi amanate ca un meci de fotbal de pe o saptamana pe cealalta".CIO este supus unei presiuni crescande din partea unor Comitete olimpice nationale, a unor Federatii internationale si chiar a unor sportivi pentru a amana desfasurarea Olimpiadei de vara de la Tokyo programata intre 24 iulie - 9 august, in contextul pandemiei de coronavirus.Daca tari precum Slovenia, Columbia, Spania, dar si sportivi din alte state s-au pronuntat pentru amanarea Olimpiadei de vara de la Tokyo, altele, cum ar fi Japonia, China, Coreea de Sud vor ca evenimentul sa se desfasoare la data programata.Thomas Bach a afirmat, vineri, intr-un interviu acordat cotidianului New York Times, ca ar fi "prematura" o amanare in acest moment a Jocurilor de la Tokyo, prevazute in iulie-august, in ciuda pandemiei de coronavirus."Pentru noi, nu ar fi responsabil astazi si ar fi prematur sa intram in speculatii si sa luam o decizie. Nu stim care va fi situatia, dar analizam, desigur, mai multe scenarii", a explicat Bach.Jocurile Olimpice de la Tokyo urmeaza sa debuteze in principiu pe 24 iulie, ceremonia de inchidere fiind programata pe 9 august.CIO a incredintat aceasta problema unui grup de lucru si, pentru moment, "nu exista nicio recomandare" din partea acestuia, conform conducatorului forului olimpic mondial."In consecinta, nu ar fi responsabil, in niciun mod, sa stabilim o data sau sa luam imediat o decizie, care s-ar baza pe speculatii asupra evenimentelor viitoare", a estimat Bach.CIO a fost puternic criticat de numerosi sportivi care se opun ideii de a concura in aceasta vara, precum si recomandarii pe care au primit-o de "a se antrena cat mai bine posibil".Campioana olimpica la saritura cu prajina, grecoaica Katerina Stefanidi, a denuntat "pericolul" pe care il reprezinta desfasurarea Jocurilor in plina pandemie.Insa Thomas Bach a afirmat ca sanatatea tuturor este "pe primul plan". "Decizia CIO nu va fi determinata de niciun interes financiar", a asigurat el.Flacara olimpica a sosit vineri in Japonia, unde ceremonia prevazuta cu aceasta ocazie a fost redusa la minimum din cauza pandemiei de coronavirus.