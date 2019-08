CIO ameninta Italia cu excluderea de la Jocurile Olimpice

Ziare.

com

In email-ul respectiv, dat publicitatii marti de cotidianul Corriere della Serra, CIO isi exprima "preocuparile serioase" fata de proiectul de decret-lege care, daca va fi adoptat, "va afecta in mod clar autonomia CONI"."Apartenenta la miscarea olimpica iti impune sa fii in conformitate cu Charta olimpica", a reamintit CIO, care considera ca adoptarea textului respectiv ar pune CONI intr-o pozitie "neconforma cu principiile Chartei olimpice".In scrisoarea sa adresata lui Giovanni Malago, presedintele CONI, James Macleod, directorul pentru relatii cu Comitetele nationale olimpice (CNO), sugereaza amendamente la proiectul de decret si subliniaza ca forul olimpic italian nu trebuie, asa cum prevede textul initial, "sa fie reorganizat prin decizii unilaterale ale guvernului".CIO propune, de asemenea, organizarea unei reuniuni cu responsabili CONI, saptamana aceasta la Lausanne, pentru "a ajuta la reglarea problemei".Tensiunile dintre CONI si CIO au aparut la mai putin de doua luni dupa desemnarea candidaturii Milano/Cordina d'Ampezzo drept castigatoare in cursa pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 2026, in detrimentul capitalei Suediei, Stockholm.In 2015, pentru un caz de ingerinta, CIO a suspendat Comitetul national olimpic din Kuweit, tara ai carei sportivi au participat la JO 2016 de la Rio sub drapel neutru, inainte ca suspendarea sa fie ridicata luna trecuta.