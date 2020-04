CIO anunta cati bani a pierdut dupa amanarea Jocurilor Olimpice

Ziare.

com

''Stim deja ca trebuie sa suportam mai multe sute de milioane de dolari drept costuri ale amanarii'', a explicat Bach intr-o scrisoare adresata Miscarii Olimpice.''Din acest motiv, este necesar sa examinam si sa revedem toate serviciile pe care le furnizam pentru aceste Jocuri amanate'', a mai spus Bach.CIO ''va continua sa isi asume partea sa din cadrul cheltuielilor operationale si partea sa pentru amanarea Jocurilor Olimpice, potrivit termenilor din contractul existent pentru 2020 cu partenerii si prietenii japonezi'', a subliniat presedintele forului olimpic mondial.CIO, care la dispozitie o rezerva de un miliard de dolari (926 milioane euro) pentru a face fata unei eventuale anulari a Jocurilor Olimpice, care au fost amanate luna trecuta cu un an.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost reprogramate pentru perioada 23 iulie-8 august 2021, iar Jocurile Paralimpice, pentru intervalul 24 august-5 septembrie 2021.Dar in cazul in care pandemia de coronavirus nu va fi controlata pana anul viitor, Jocurile nu vor putea fi amanate din nou si vor fi anulate, dupa cum a avertizat marti seful Comitetului de organizare Tokyo 2020, Yoshiro Mori.Grupul de lucru care reuneste CIO si diferiti parteneri, intre care si Comitetul Tokyo 2020, a stabilit deja ''prioritatile si strategiile pentru a asigura fezabilitatea si reusita acestor Jocuri amanate'', a mai spus Thomas Bach.Prioritatile cuprind ''in primul rand crearea unui mediu sigur pe plan sanitar pentru toti participantii'', a evidentiat presedintele CIO, subliniind ca forul pe care il conduce urmeaza sfaturile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in privinta ''eventualelor adaptari si organizari ale adunarilor publice''.''Nimeni nu stie care vor fi realitatile globale dupa pandemie'', dar Bach a anuntat ca CIO, care are circa 600 de angajati, ''este in curs de a-si revizui bugetul si prioritatile''.Seful Miscarii Olimpice a cerut si ca lumea sa se gandeasca ce inseamna distantarea sociala ''pentru relatiile cu sporturile electronice''.Respectand linia valorilor olimpice, Bach a incurajat toti actorii responsabili sa examineze posibilitatea de a ''guverna formele electronice si virtuale ale sporturilor lor si sa studieze posibilitatea ofertelor editorilor de jocuri''.