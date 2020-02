Daniel Martin, cel mai tanar sportiv roman care va participa la Olimpiada de la Tokyo, vorbeste despre incredere, perseverenta si curaj Interviu

Ziare.

com

Martin se poate lauda in scurta sa cariera cu peste 120 de recorduri nationale bifate in natatie, a fost in trecutul apropiat singurul junior roman prezent pe podium alaturi de inotatori seniori, iar in 2019 a primit si trofeul Newsweek pentru Cea mai buna performanta sportiva a anului 2019.Nascut in Bucuresti, in anul 2000, Daniel Martin s-a calificat deja la JO 2020 in proba de 100 de metri spate, iar in planurile sale intra si calificarea la probele de 200 spate, 100 fluture si 200 mixt. Pana la intrecerea din Asia, pentru curajosul sportiv urmeaza si Campionatele internationale ale Romaniei, dar si Europenele de inot pentru seniori, din luna mai.Daniel, esti cel mai tanar sportiv roman, inotator, care va participa la Olimpiada de vara de la Tokyo, in proba de 100 de metri spate. Este aceasta performanta in sine o responsabilitate pentru un sportiv de doar 19 ani?Dupa parerea mea, da. Consider ca performanta mea este vazuta in general nu doar ca o performanta individuala, ci si ca responsabilitatea de a reprezenta tara care, cu bune, cu rele, mi-a oferit conditiile de care am avut nevoie pentru a ajunge astazi aici. Este un obiectiv indraznet, pe care sunt mandru ca am reusit sa-l ating, fiind atat de tanar.Ce a insemnat acesta calatorie, i-am putea spune initiatica, calatorie care a culminat cu calificarea la JO 2020, cel mai probabil cea mai importanta competitie pentru un sportiv?A fost un drum lung, practic sportul acesta la nivel de performanta de aproape 12 ani, timp despre care, daca ma intrebati sa va spun cum a trecut, nu as avea habar sa va raspund. Uneori consider ca a trecut totul atat de repede, ca mi-as dori sa repet multe din momentele care m-au facut cel mai fericit in perioada aceea, alteori am impresia ca sunt captiv in propria mea munca, incat nu sunt in stare sa "evadez" nici chiar cand ma odihnesc. Calificarea a insemnat pentru mine un mare semn pe care scrie "ai reusit pana aici!".Cat de greu este pentru copil, dar mai ales si pentru parintii sai, care primeste de timpuriu un diagnostic de sindrom ADHD (n.r.: tulburarea de deficit de atentie si hiperactivitate, care este o tulburare de neurodezvoltare de cauze neurobiologice) sa razbeasca intr-un sport de performanta de mare greutate?Am fost un copil dificil mereu, fie ca eram in apa, fie ca eram pe uscat. Am avut dintotdeauna probleme legate de integrarea in societate si am fost mereu privit ca un "ciudat". Parintii mei au avut foarte multa rabdare cu mine si eu le-am incercat nervii la maximum. Asa e felul meu. Dar le multumesc din suflet ca au avut rabdare cu mine si ca, asa cum au stiut ei, m-au indrumat spre a da tot ce este mai bun din mine. Pentru mine ca si copil nu pot spune ca a fost greu, am intalnit foarte multi oameni care ma compatimeau din cauza lipsei copilariei, insa pentru mine nu este nicio problema. Nu cunosc alta copilarie fata de cea pe care am avut-o si m-am bucurat de fiecare moment al ei.Care crezi ca au fost si sunt cele mai importante insusiri sau trasaturi de caracter care te-au ajutat cel mai mult in lupta ta continua cu tine insuti pentru a ajunge numarul 1?Principala trasatura de caracter cu care uneori ma laud, alteori ma "scuz" este, dupa parerea mea, "nebunia". Recunosc, de-a lungul vietii mele nu ma tin minte sa fi fost vreodata un om constant in ceea ce fac, insa atunci cand ma apuca "nebunia", o stare in care corpul meu preia aproape 100% controlul, in bazin, dincolo de emotii si minte, depaseam orice obstacol si orice fel de bariere. Eu cred ca aceasta este arma mea secreta. O a doua ar fi: insistenta. Urasc sa renunt la ceva ce-mi doresc, motivand aceasta prin neputinta.Esti fara indoiala un om al recordurilor la o varsta frageda. Ai inregistrat in cariera ta peste 120 de recorduri nationale, iar in 2019 ai primit si trofeul pentru cea mai buna performanta sportiva a anului. Cum te motiveaza aceste rezultate bune in ascensiunea ta?Pentru mine, acesta este doar inceputul. Am dat tot ce a fost mai bun din mine inca de cand m-am apucat de acest sport si planuiesc sa continui sa fac asta pana cand voi termina cu el. Nu-mi cunosc limita. As vrea sa descopar ca atunci cand o explorez, sa nu pot niciodata s-o definesc intr-un mod cert. Rezultatele bune ma motiveaza sa fac altele si mai bune.O cariera sportiva cu adevarat de performanta se cladeste pe o munca titanica in spatele usilor inchise. Ce iti spui cand te trezesti si stii ca urmeaza o zi de antrenament de 7-8 ore?Depinde foarte mult de cum ma simt. In general imi accept sarcina pe ziua respectiva indiferent de cat de mult imi place sau nu. Daca m-as lupta cu ea, nu as face altceva decat sa ma lupt cu mine intr-un sens negativ. De luptat cu mine, o fac zilnic, dar ideea este sa fie intr-un sens pozitiv, care sa-mi aduca beneficii. Vorba mea preferata inainte de un eveniment important si chiar inainte de unele antrenamente provocatoare este "SHOWTIME".Inainte de Olimpiada mai sunt si alte doua competitii importante pentru tine, Campionatele internationale ale Romaniei, 25-29 martie, dar si Campionatul European pentru seniori. Esti increzator ca iti poti face baremele si la 200 spate, 100 fluture si 200 metri mixt?Sunt foarte aproape de realizarea baremelor A la probele amintite mai sus. Sunt increzator in fortele proprii si ma bazez foarte mult pe sprijinul si priceperea echipei din spatele meu. Nu sunt singur, desi in bazin sunt doar eu cel care se vede. Suntem o adevarata armata de oameni care lucram la acest proiect si pe calea aceasta tin sa le multumesc si lor pentru timpul, priceperea si increderea acordata.Consideri ca reprezinti un model pentru cei mici care vor sa devina un inotator sau in general un sportiv de performanta?Consider ca sunt luat de model dar nu consider neaparat ca eu sunt cel mai bun model pentru viitorii inotatori. De cand e lumea, cei mici si-au dorit sa fie precum cei mari iar cei nu tocmai buni precum cei buni, insa dupa parerea mea fiecare viitor inotator trebuie sa-si vada drumul sau si sa incerce sa-l perfectioneze cat mai mult, privind in paralel la cei sau cel pe care-l idolatrizeaza. Sunt si eu om ca toti ceilalti si nu pot fi mereu cel mai bun exemplu pentru toata lumea. Important este motivul pentru care sunt apreciat in momentul respectiv.Ce mesaj ai avea pentru propria ta versiune de acum 10 ani? Si ce teluri ti-ai seta pentru Daniel Martin, cel de peste 10 ani?Versiunii mele de acum 10 ani i-as spune doar atat: "Ai rabdare, timpul si nebunia te vor impinge putin mai sus decat poti crede acum".Peste 10 ani imi doresc ca mare parte din ceea ce a fost candva doar la nivelul imaginatiei mele sa devina palpabil, indiferent de domeniu.