Doliu in lumea sportului: A murit o fosta campioana olimpica

La opt ani de la cucerirea titlului olimpic in Finlanda, Dana Zatopkova, care a fost sotia cvadruplului campion olimpic Emil Zatopek, decedat in anul 2000, a cucerit si medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Roma.Dana Zatopkova a cucerit si doua titluri de campioana europeana a disciplinei in 1954 si 1958, fiind o perioada detinatoarea recordului mondial, cu 55,73 m.