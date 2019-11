Doliu in lumea sportului: Un multiplu campion olimpic a murit dupa ce-a fost lovit de o masina!

Ziare.

com

Modra, in varsta de 47 ani, care avea deficiente de vedere, a fost lovit de un vehicul care circula in aceeasi directie, pe o sosea din apropierea orasului Gawler, in Australia de Sud, precizeaza presa de la antipozi.Sportivul australian, care practica ciclismul in tandem si inotul, a cucerit cinci medalii de aur si tot atatea de bronz in opt participari la Jocurile Paralimpice, intre 1988 si 2016.De asemenea, Kieran Modra a cucerit si doua medalii de argint la Jocurile Commonwealth-ului din 2014, de la Glasgow.