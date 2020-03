Donald Trump cere amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Ziare.

Jocurile Olimpice nu s-au disputat, doar din cauza razboaielor mondiale, la editiile de vara din 1916 (Berlin), 1940 (Tokyo) si 1944 (Londra), respectiv editiile de iarna din 1940 (Sapporo) si 1944 (Cortina d'Ampezzo).''Poate ca ideea mea este justa, poate ca ar trebui amanate cu un an, daca este posibil. Este pacat, pentru ca ei au construit instalatii magnifice, dar as prefera asta in locul stadioanelor goale peste tot'', a spus Trump, referindu-se la JO 2020.Organizarea cu portile inchise a JO 2020, la care sunt asteptati 11.000 de sportivi si la care s-au pus in vanzare 7,8 milioane de bilete, este greu de imaginat. Iar efectul unei anulari a evenimentului olimpic ar putea fi resimtit dur de economia nipona.Premierul nipon Shinzo Abe l-a sunat vineri pe Donald Trump si l-a informat despre eforturile pe care le face Japonia pentru desfasurarea conform planului a JO 2020. Cei doi au convenit sa se informeze reciproc privind desfasurarea evenimentului olimpic.CIO sustine de asemenea desfasurarea JO la data initiala, dar in acelasi timp a anuntat ca va respecta dispozitiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii in functie de evolutia pandemiei.