Exemplul pe care Romania trebuie sa-l ia de la japonezi: Noul stadion din Tokyo e gata cu o luna mai devreme

Conform Consiliului sporturilor din Japonia (JSC), ultimele lucrari s-au incheiat joia trecuta si urmeaza sa se desfasoare o inspectie finala, inaintea evenimentului de inaugurare programat pe 21 decembrie.Stadionul National, proiectat de arhitectul japonez Kengo Kuma, cu o capacitate de 60.000 locuri, va gazdui ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor 2020, precum si competitiile de atletism si fotbal.Constructia arenei a debutat in decembrie 2016, cu un an mai tarziu decat planificarea initiala, din cauza design-ului original, conceput de arhitectul anglo-irakian Zaha Hadid, la care s-a renuntat din cauza costurilor excesive.Costurile noii arene s-au cifrat la 1,25 miliarde euro, iar primul eveniment gazduit de Stadionul National va fi finala Cupei Imparatului, de la 1 ianuarie 2020.Jocurile Olimpice de la Tokyo au loc in 2020 intre 24 iulie si 9 august, in timp ce Jocurile Paralimpice se desfasoara intre 25 august si 6 septembrie.